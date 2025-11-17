Lenzing Aktie
|21,30EUR
|-0,85EUR
|-3,84%
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
Lenzing Hold
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Lenzing in Reaktion auf die gemeldeten Drittquartalszahlen von 28,00 Euro auf 26,00 Euro nach unten revidiert. Die Einstufung "Hold" für die Aktien des Faserherstellers blieb unverändert, geht aus einer Analyse des zuständigen Experten Lars Vom-Cleff hervor.
Die Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsprogramme von Lenzing trugen zwar schon Früchte, gleichzeitig wurde das Ergebnis aber von Umsatzrückgängen und Restrukturierungskosten belastet, schreibt der Experte. Positiv schlugen sich in den Quartalszahlen zudem einige Einmaleffekte - wie etwa der Verkauf von Emissionszertifikaten - nieder, heißt es in der Analyse weiter.
Am Montag schlossen Lenzing-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 3,8 Prozent bei 21,30 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
