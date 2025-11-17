Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Lenzing in Reaktion auf die gemeldeten Drittquartalszahlen von 28,00 Euro auf 26,00 Euro nach unten revidiert. Die Einstufung "Hold" für die Aktien des Faserherstellers blieb unverändert, geht aus einer Analyse des zuständigen Experten Lars Vom-Cleff hervor.

Die Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsprogramme von Lenzing trugen zwar schon Früchte, gleichzeitig wurde das Ergebnis aber von Umsatzrückgängen und Restrukturierungskosten belastet, schreibt der Experte. Positiv schlugen sich in den Quartalszahlen zudem einige Einmaleffekte - wie etwa der Verkauf von Emissionszertifikaten - nieder, heißt es in der Analyse weiter.

Am Montag schlossen Lenzing-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 3,8 Prozent bei 21,30 Euro.

