ATX-Papier OMV-Aktie: Über diese Dividende können sich OMV-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von ATX-Titel OMV am 28.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2,95 EUR beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 5,36 Prozent gestiegen. 1,75 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 106,14 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Am 29.05.2024 wird der OMV-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Auszahlung der Dividende an die OMV-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. OMV verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 7,42 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 5,82 Prozent.

OMV-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der OMV-Aktienkurs im -Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der OMV-Kurs haben sich nahezu identisch entwickelt.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie OMV

Für 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,25 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 9,01 Prozent ansteigen.

Schlüsseldaten von OMV

Die Börsenbewertung des ATX-Unternehmens OMV steht aktuell bei 15,342 Mrd. EUR. Das OMV-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 8,79. Im Jahr 2023 erzielte OMV einen Umsatz von 39,463 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 4,53 EUR.

Redaktion finanzen.at