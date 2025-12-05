ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62,20 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,077 Schoeller-Bleckmann-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 455,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,35 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,42 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schoeller-Bleckmann eine Börsenbewertung in Höhe von 442,84 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at