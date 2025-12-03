Schoeller-Bleckmann Aktie
ATX-Handel aktuell: ATX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent schwächer bei 5 056,60 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 148,049 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent stärker bei 5 071,77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 071,68 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 075,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 054,48 Punkten lag.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0,947 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 841,05 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 03.09.2025, einen Stand von 4 596,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 548,57 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 38,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 075,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,23 Prozent auf 33,00 EUR), DO (+ 0,76 Prozent auf 186,60 EUR), OMV (+ 0,46) Prozent auf 48,22 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,36 Prozent auf 27,95 EUR) und Verbund (+ 0,32 Prozent auf 63,20 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-1,55 Prozent auf 36,94 EUR), Raiffeisen (-1,18 Prozent auf 35,26 EUR), Wienerberger (-0,88 Prozent auf 29,24 EUR), UNIQA Insurance (-0,80 Prozent auf 14,92 EUR) und BAWAG (-0,68 Prozent auf 116,90 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 31 796 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,505 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,46 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
