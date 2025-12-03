UNIQA Insurance Aktie
|ATX-Performance im Fokus
|
03.12.2025 17:59:20
Zurückhaltung in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels im Minus
Am Mittwoch tendierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,42 Prozent leichter bei 5 050,17 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 148,049 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,002 Prozent fester bei 5 071,77 Punkten, nach 5 071,68 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 5 075,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 038,39 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,819 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 03.11.2025, mit 4 841,05 Punkten bewertet. Der ATX wies vor drei Monaten, am 03.09.2025, einen Wert von 4 596,57 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 3 548,57 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 38,10 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 075,13 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Punkten.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 1,57 Prozent auf 32,25 EUR), Verbund (+ 1,19 Prozent auf 63,75 EUR), STRABAG SE (+ 1,16 Prozent auf 78,80 EUR), Andritz (+ 0,97 Prozent auf 62,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,90 Prozent auf 28,10 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen CPI Europe (-2,88 Prozent auf 14,84 EUR), UNIQA Insurance (-2,26 Prozent auf 14,70 EUR), Wienerberger (-2,24 Prozent auf 28,84 EUR), Raiffeisen (-1,63 Prozent auf 35,10 EUR) und DO (-1,30 Prozent auf 182,80 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 580 906 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,505 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
