Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Rentables Wienerberger-Investment?
|
27.10.2025 10:04:55
ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Wienerberger-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Wienerberger-Aktie an diesem Tag bei 22,72 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 440,141 Wienerberger-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 26,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 839,79 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,40 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Wienerberger eine Marktkapitalisierung von 2,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Wienerberger AG
Nachrichten zu Wienerberger AGmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels auf Richtungssuche (finanzen.at)
|
28.10.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
27.10.25
|ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.10.25
|Handel in Wien: ATX zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
23.10.25