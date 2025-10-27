Wienerberger Aktie

Rentables Wienerberger-Investment? 27.10.2025 10:04:55

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Wienerberger-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Wienerberger-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Wienerberger-Aktie an diesem Tag bei 22,72 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 440,141 Wienerberger-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 26,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 839,79 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,40 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Wienerberger eine Marktkapitalisierung von 2,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

