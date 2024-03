ATX Prime aktuell: ATX Prime nachmittags auf grünem Terrain

Um 15:42 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 1 707,75 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,036 Prozent auf 1 697,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1 697,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 711,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 696,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,130 Prozent zu. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 06.02.2024, bei 1 723,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 657,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 784,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,366 Prozent zurück. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Lenzing (+ 3,05 Prozent auf 28,75 EUR), BAWAG (+ 2,43 Prozent auf 54,75 EUR), Addiko Bank (+ 2,03 Prozent auf 15,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,85 Prozent auf 6,07 EUR) und CA Immobilien (+ 1,34 Prozent auf 30,35 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Polytec (-3,56 Prozent auf 3,39 EUR), AT S (AT&S) (-2,99 Prozent auf 18,14 EUR), Wolford (-1,83 Prozent auf 4,30 EUR), Semperit (-1,78 Prozent auf 12,14 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,41 Prozent auf 8,38 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 270 140 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 23,260 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,07 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at