ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt

Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,13 Prozent stärker bei 1 624,08 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,005 Prozent auf 1 605,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 605,99 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 603,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 624,45 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,774 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 580,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2023, wurde der ATX Prime auf 1 591,78 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2022, stand der ATX Prime bei 1 451,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 2,55 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 530,67 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit DO (+ 3,33 Prozent auf 105,60 EUR), Verbund (+ 2,86 Prozent auf 82,70 EUR), BAWAG (+ 2,74 Prozent auf 44,18 EUR), voestalpine (+ 2,20 Prozent auf 26,96 EUR) und Lenzing (+ 2,19 Prozent auf 39,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-5,13 Prozent auf 0,74 EUR), Frequentis (-2,30 Prozent auf 29,70 EUR), ZUMTOBEL (-2,17 Prozent auf 6,31 EUR), Marinomed Biotech (-1,95 Prozent auf 40,20 EUR) und UBM Development (-1,33 Prozent auf 22,20 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime sticht die Telekom Austria-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 359 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 27,880 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at