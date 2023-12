ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsstart im Plus

Um 09:11 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,15 Prozent auf 1 647,27 Punkte an. In den Handel ging der ATX Prime 0,018 Prozent fester bei 1 645,02 Punkten, nach 1 644,73 Punkten am Vortag.

Bei 1 647,88 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 644,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,915 Prozent nach oben. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, bei 1 538,23 Punkten. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, wurde der ATX Prime mit 1 603,19 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, wurde der ATX Prime auf 1 615,81 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,01 Prozent. Bei 1 789,53 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 513,39 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 3,23 Prozent auf 6,40 EUR), Polytec (+ 1,94 Prozent auf 3,67 EUR), PORR (+ 1,70 Prozent auf 11,98 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,24 Prozent auf 114,00 EUR) und CA Immobilien (+ 1,01 Prozent auf 30,10 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Raiffeisen (-2,01 Prozent auf 15,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,93 Prozent auf 40,70 EUR), STRABAG SE (-1,30 Prozent auf 38,10 EUR), S IMMO (-0,94 Prozent auf 12,60 EUR) und AMAG (-0,73 Prozent auf 27,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 63 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 29,496 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at