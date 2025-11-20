Pluszeichen in Wien: Am Mittag Gewinne im ATX

Das macht das Börsenbarometer in Wien mittags.

Am Donnerstag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,51 Prozent fester bei 4 833,70 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 139,193 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,039 Prozent fester bei 4 811,08 Punkten, nach 4 809,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 4 848,61 Punkte, das Tagestief hingegen 4 810,26 Zähler.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 0,408 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 612,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, lag der ATX noch bei 4 808,39 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 20.11.2024, mit 3 502,28 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 32,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 5,18 Prozent auf 13,82 EUR), Raiffeisen (+ 3,22 Prozent auf 33,38 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,97 Prozent auf 27,75 EUR), PORR (+ 2,53 Prozent auf 28,35 EUR) und STRABAG SE (+ 1,65 Prozent auf 73,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Schoeller-Bleckmann (-5,70 Prozent auf 26,45 EUR), Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,00 EUR), Andritz (-0,56 Prozent auf 62,25 EUR), Wienerberger (-0,53 Prozent auf 26,52 EUR) und Erste Group Bank (-0,39 Prozent auf 90,00 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 149 253 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 34,195 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,91 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at