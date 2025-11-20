ATX

ATX-Entwicklung 20.11.2025 15:59:10

Gewinne in Wien: ATX am Nachmittag im Aufwind

ATX-Handel am Nachmittag.

Am Donnerstag tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,56 Prozent fester bei 4 836,13 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 139,193 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,039 Prozent höher bei 4 811,08 Punkten, nach 4 809,19 Punkten am Vortag.

Bei 4 848,61 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 810,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,358 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, notierte der ATX bei 4 612,70 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2025, den Stand von 4 808,39 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 3 502,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 32,25 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 3,96 Prozent auf 33,62 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,96 Prozent auf 13,66 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,41 Prozent auf 27,60 EUR), STRABAG SE (+ 2,07 Prozent auf 74,10 EUR) und BAWAG (+ 1,17 Prozent auf 112,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-6,24 Prozent auf 26,30 EUR), Wienerberger (-0,75 Prozent auf 26,46 EUR), Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,00 EUR), Andritz (-0,56 Prozent auf 62,25 EUR) und CA Immobilien (-0,34 Prozent auf 23,14 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 239 421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 34,195 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

2025 weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 819,93 0,22%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

