Gewinne in Wien: ATX am Nachmittag im Aufwind

Am Donnerstag tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,56 Prozent fester bei 4 836,13 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 139,193 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,039 Prozent höher bei 4 811,08 Punkten, nach 4 809,19 Punkten am Vortag.

Bei 4 848,61 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 810,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,358 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, notierte der ATX bei 4 612,70 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2025, den Stand von 4 808,39 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 3 502,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 32,25 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 3,96 Prozent auf 33,62 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,96 Prozent auf 13,66 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,41 Prozent auf 27,60 EUR), STRABAG SE (+ 2,07 Prozent auf 74,10 EUR) und BAWAG (+ 1,17 Prozent auf 112,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-6,24 Prozent auf 26,30 EUR), Wienerberger (-0,75 Prozent auf 26,46 EUR), Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,00 EUR), Andritz (-0,56 Prozent auf 62,25 EUR) und CA Immobilien (-0,34 Prozent auf 23,14 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 239 421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 34,195 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

2025 weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at