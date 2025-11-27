Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der ATX Prime notiert am vierten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,34 Prozent leichter bei 2 476,24 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,010 Prozent leichter bei 2 484,46 Punkten, nach 2 484,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 2 474,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 484,46 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,72 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 338,73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 326,89 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 27.11.2024, mit 1 746,70 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 35,62 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 485,10 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 1,79 Prozent auf 10,26 EUR), Flughafen Wien (+ 1,48 Prozent auf 54,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,23 Prozent auf 3,30 EUR), DO (+ 1,19 Prozent auf 186,80 EUR) und CA Immobilien (+ 1,01 Prozent auf 24,08 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Warimpex (-2,77 Prozent auf 0,49 EUR), Frequentis (-2,19 Prozent auf 62,40 EUR), Marinomed Biotech (-2,02 Prozent auf 19,40 EUR), voestalpine (-1,96 Prozent auf 36,94 EUR) und AMAG (-1,64 Prozent auf 24,00 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 35 639 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 35,360 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at