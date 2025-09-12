Schoeller-Bleckmann-Investition 12.09.2025 10:04:07

ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schoeller-Bleckmann gewesen.

Am 12.09.2022 wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Schoeller-Bleckmann-Papier bei 59,60 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,779 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 437,92 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Papiers am 11.09.2025 auf 26,10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,21 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Schoeller-Bleckmann einen Börsenwert von 412,11 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

