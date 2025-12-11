Gute Stimmung in Wien: ATX mit Gewinnen

Am Mittag halten sich die Anleger in Wien zurück.

Um 12:09 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,10 Prozent nach oben auf 5 135,11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 150,802 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 5 129,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 129,90 Punkten am Vortag.

Bei 5 139,89 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 100,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4 858,93 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 645,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der ATX mit 3 626,79 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 40,43 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 141,91 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 1,43 Prozent auf 56,70 EUR), STRABAG SE (+ 1,02 Prozent auf 79,10 EUR), EVN (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR), DO (+ 0,84 Prozent auf 192,40 EUR) und Raiffeisen (+ 0,60 Prozent auf 36,90 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil UNIQA Insurance (-2,77 Prozent auf 14,74 EUR), Verbund (-0,65 Prozent auf 61,30 EUR), OMV (-0,42 Prozent auf 47,52 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,36 Prozent auf 27,95 EUR) und Andritz (-0,32 Prozent auf 62,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 123 716 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,039 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

