Verbund Aktie

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

ATX im Blick 11.12.2025 12:27:03

Gute Stimmung in Wien: ATX mit Gewinnen

Gute Stimmung in Wien: ATX mit Gewinnen

Am Mittag halten sich die Anleger in Wien zurück.

Um 12:09 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,10 Prozent nach oben auf 5 135,11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 150,802 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 5 129,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 129,90 Punkten am Vortag.

Bei 5 139,89 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 100,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4 858,93 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 645,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der ATX mit 3 626,79 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 40,43 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 141,91 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 1,43 Prozent auf 56,70 EUR), STRABAG SE (+ 1,02 Prozent auf 79,10 EUR), EVN (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR), DO (+ 0,84 Prozent auf 192,40 EUR) und Raiffeisen (+ 0,60 Prozent auf 36,90 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil UNIQA Insurance (-2,77 Prozent auf 14,74 EUR), Verbund (-0,65 Prozent auf 61,30 EUR), OMV (-0,42 Prozent auf 47,52 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,36 Prozent auf 27,95 EUR) und Andritz (-0,32 Prozent auf 62,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 123 716 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,039 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AGmehr Analysen

08.12.25 Verbund Underperform RBC Capital Markets
04.12.25 Verbund Reduce Baader Bank
19.11.25 Verbund Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 Verbund Reduce Baader Bank
10.10.25 Verbund Hold Erste Group Bank
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 63,90 1,75% Andritz AG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,07 -0,20% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 195,40 2,41% DO & CO
Erste Group Bank AG 99,55 0,96% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,85 1,13% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 47,24 -1,01% OMV AG
Österreichische Post AG 31,00 1,31% Österreichische Post AG
Raiffeisen 37,72 2,84% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 27,95 -0,36% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 78,70 0,51% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 14,90 -1,72% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 61,55 -0,24% Verbund AG
Vienna Insurance 56,90 1,79% Vienna Insurance
voestalpine AG 39,00 1,56% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 173,12 0,84%

