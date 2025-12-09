ATX

Wiener Börse-Handel im Fokus 09.12.2025 15:58:42

Pluszeichen in Wien: ATX nachmittags in Grün

Pluszeichen in Wien: ATX nachmittags in Grün

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Um 15:41 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,64 Prozent aufwärts auf 5 132,23 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 149,090 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,017 Prozent höher bei 5 100,56 Punkten, nach 5 099,68 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 137,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 083,56 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 754,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 655,57 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 3 608,99 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 40,35 Prozent. 5 137,06 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 7,24 Prozent auf 56,30 EUR), Raiffeisen (+ 4,58 Prozent auf 36,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,88 Prozent auf 15,16 EUR), Erste Group Bank (+ 1,45 Prozent auf 97,95 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,10 Prozent auf 32,25 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Wienerberger (-2,67 Prozent auf 28,40 EUR), Lenzing (-2,15 Prozent auf 22,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,58 Prozent auf 28,00 EUR), voestalpine (-1,26 Prozent auf 37,52 EUR) und PORR (-0,92 Prozent auf 32,15 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 230 947 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,185 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
