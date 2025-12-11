Schwacher Wochentag in Wien: ATX sackt zum Start ab

Der ATX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 5 102,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 150,802 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 5 129,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 129,90 Punkten am Vortag.

Bei 5 100,66 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 133,23 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,421 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bei 4 858,93 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Wert von 4 645,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der ATX mit 3 626,79 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 39,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 141,91 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 0,52 Prozent auf 191,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,22 Prozent auf 36,76 EUR), Vienna Insurance (+ 0,18 Prozent auf 56,00 EUR), PORR (+ 0,16 Prozent auf 30,95 EUR) und Wienerberger (+ 0,14 Prozent auf 28,64 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil UNIQA Insurance (-2,90 Prozent auf 14,72 EUR), Verbund (-2,59 Prozent auf 60,10 EUR), AT S (AT&S) (-1,14 Prozent auf 30,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,07 Prozent auf 27,75 EUR) und EVN (-0,94 Prozent auf 26,30 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 19 349 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38,039 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

