ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Schoeller-Bleckmann eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schoeller-Bleckmann-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Schoeller-Bleckmann-Papier investiert hätte, befänden sich nun 366,300 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 238,10 EUR, da sich der Wert einer Schoeller-Bleckmann-Aktie am 11.12.2025 auf 27,95 EUR belief. Mit einer Performance von +2,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Schoeller-Bleckmann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 442,05 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at