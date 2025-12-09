Gute Stimmung in Wien: ATX steigt schlussendlich

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,59 Prozent fester bei 5 129,53 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 149,090 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,017 Prozent fester bei 5 100,56 Punkten, nach 5 099,68 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 083,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5 141,91 Einheiten.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 754,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wurde der ATX mit 4 655,57 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 608,99 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 40,27 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 141,91 Punkten. 3 481,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 7,24 Prozent auf 56,30 EUR), Raiffeisen (+ 4,18 Prozent auf 36,36 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,28 Prozent auf 15,22 EUR), Erste Group Bank (+ 1,45 Prozent auf 97,95 EUR) und DO (+ 1,03 Prozent auf 195,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-2,79 Prozent auf 22,65 EUR), Wienerberger (-2,33 Prozent auf 28,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,41 Prozent auf 28,05 EUR), PORR (-1,23 Prozent auf 32,05 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 23,04 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 640 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 37,185 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

