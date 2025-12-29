CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Performance unter der Lupe
|
29.12.2025 10:03:51
ATX-Wert CPI Europe-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPI Europe-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden CPI Europe-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das CPI Europe-Papier an diesem Tag bei 11,57 EUR. Bei einem CPI Europe-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,430 CPI Europe-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.12.2025 1 342,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,53 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,23 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von CPI Europe betrug jüngst 2,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: IMMOFINANZ AG
Aktien in diesem Artikel
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,63
|0,64%