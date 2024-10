ATX-Wert IMMOFINANZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMMOFINANZ von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurde die IMMOFINANZ-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das IMMOFINANZ-Papier bei 22,92 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,363 IMMOFINANZ-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,66 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 72,69 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 72,69 EUR, was einer negativen Performance von 27,31 Prozent entspricht.

IMMOFINANZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at