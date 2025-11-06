Verbund Aktie

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

Verbund-Performance im Blick 06.11.2025 10:03:50

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verbund-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Verbund-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Verbund-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Verbund-Aktie betrug an diesem Tag 14,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71,429 Verbund-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 67,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 839,29 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 4 839,29 EUR, was einer positiven Performance von 383,93 Prozent entspricht.

Verbund war somit zuletzt am Markt 23,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

