Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Verbund-Performance im Blick
|
06.11.2025 10:03:50
ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verbund-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Verbund-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Verbund-Aktie betrug an diesem Tag 14,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71,429 Verbund-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 67,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 839,29 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 4 839,29 EUR, was einer positiven Performance von 383,93 Prozent entspricht.
Verbund war somit zuletzt am Markt 23,97 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|ATX aktuell: ATX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: ATX Prime fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|ATX aktuell: ATX sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verbund-Kraftwerk Limberg III fällt für mehrere Monate aus (APA)
|
06.11.25
|Neues Verbund-Kraftwerk Limberg III in Kaprun fällt monatelang aus (APA)
|
06.11.25
|Anleger in Habachtstellung: ATX Prime mittags unentschlossen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Wien: ATX am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)