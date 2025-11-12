ATX
Gute Stimmung in Wien: ATX beginnt Handel in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,59 Prozent auf 4 887,49 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 142,797 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent höher bei 4 859,93 Punkten in den Handel, nach 4 858,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 859,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 894,97 Zählern.
ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 2,55 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 666,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 716,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, notierte der ATX bei 3 501,88 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 33,66 Prozent. Bei 4 894,97 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 4,41 Prozent auf 33,60 EUR), PORR (+ 2,13 Prozent auf 26,35 EUR), Lenzing (+ 1,92 Prozent auf 21,25 EUR), Raiffeisen (+ 1,18 Prozent auf 32,54 EUR) und Verbund (+ 1,13 Prozent auf 67,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Österreichische Post (-2,28 Prozent auf 30,05 EUR), DO (-2,10 Prozent auf 195,80 EUR), AT S (AT&S) (-0,50 Prozent auf 29,60 EUR), CPI Europe (-0,37 Prozent auf 16,23 EUR) und Wienerberger (-0,31 Prozent auf 25,86 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 170 875 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 35,884 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,94 Prozent gelockt.
