Mittwochshandel in Wien: ATX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

Für den ATX geht es derzeit aufwärts.

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 1,25 Prozent aufwärts auf 4 919,75 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 142,797 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 4 859,93 Punkte an der Kurstafel, nach 4 858,93 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 935,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 859,41 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 3,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der ATX 4 666,71 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wurde der ATX auf 4 716,84 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, notierte der ATX bei 3 501,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 34,54 Prozent zu Buche. Bei 4 935,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 5,78 Prozent auf 34,04 EUR), Lenzing (+ 4,56 Prozent auf 21,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,23 Prozent auf 33,20 EUR), PORR (+ 2,13 Prozent auf 26,35 EUR) und Verbund (+ 1,88 Prozent auf 67,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-3,10 Prozent auf 193,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,02 Prozent auf 29,15 EUR), Österreichische Post (-0,98 Prozent auf 30,45 EUR), CA Immobilien (+ 0,33 Prozent auf 24,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,43 Prozent auf 93,55 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 559 495 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,884 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent bei der OMV-Aktie an.

