Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Index-Performance im Fokus
|
13.11.2025 12:26:36
ATX aktuell: ATX am Mittag mit Zuschlägen
Um 12:09 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,17 Prozent auf 4 940,17 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 143,323 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,028 Prozent auf 4 933,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 931,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 912,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 957,53 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 3,66 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2025, den Stand von 4 729,38 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 13.08.2025, einen Stand von 4 720,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, stand der ATX bei 3 461,19 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 35,10 Prozent nach oben. Bei 4 957,53 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 5,15 Prozent auf 71,50 EUR), Raiffeisen (+ 3,67 Prozent auf 33,92 EUR), Lenzing (+ 2,75 Prozent auf 22,45 EUR), Wienerberger (+ 2,55 Prozent auf 27,30 EUR) und PORR (+ 1,91 Prozent auf 26,70 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Verbund (-2,95 Prozent auf 65,70 EUR), EVN (-2,21 Prozent auf 26,60 EUR), voestalpine (-1,32 Prozent auf 34,32 EUR), DO (-0,73 Prozent auf 191,60 EUR) und OMV (-0,45 Prozent auf 48,74 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 311 612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 36,175 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der ATX-Titel
Die CPI Europe-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,85 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)mehr Nachrichten
|
13.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.at)
|
13.11.25
|ATX aktuell: ATX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse Wien in Grün: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
12.11.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)