ATX aktuell: ATX am Mittag mit Zuschlägen

Um 12:09 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,17 Prozent auf 4 940,17 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 143,323 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,028 Prozent auf 4 933,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 931,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 912,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 957,53 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 3,66 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2025, den Stand von 4 729,38 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 13.08.2025, einen Stand von 4 720,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, stand der ATX bei 3 461,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 35,10 Prozent nach oben. Bei 4 957,53 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 5,15 Prozent auf 71,50 EUR), Raiffeisen (+ 3,67 Prozent auf 33,92 EUR), Lenzing (+ 2,75 Prozent auf 22,45 EUR), Wienerberger (+ 2,55 Prozent auf 27,30 EUR) und PORR (+ 1,91 Prozent auf 26,70 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Verbund (-2,95 Prozent auf 65,70 EUR), EVN (-2,21 Prozent auf 26,60 EUR), voestalpine (-1,32 Prozent auf 34,32 EUR), DO (-0,73 Prozent auf 191,60 EUR) und OMV (-0,45 Prozent auf 48,74 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 311 612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 36,175 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die CPI Europe-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,85 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at