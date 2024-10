Aufschläge in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,72 Prozent stärker bei 4 958,02 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,201 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,131 Prozent höher bei 4 929,02 Punkten in den Handel, nach 4 922,55 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 929,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 970,48 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,399 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 24.09.2024, bei 4 940,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 861,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 065,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 9,87 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4,18 Prozent auf 94,76 EUR), Stellantis (+ 3,25 Prozent auf 12,78 EUR), BMW (+ 2,91) Prozent auf 77,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,59 Prozent auf 59,02 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,02 Prozent auf 37,81 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Intesa Sanpaolo (-0,82 Prozent auf 3,89 EUR), Eni (-0,38 Prozent auf 14,13 EUR), SAP SE (-0,30 Prozent auf 218,00 EUR), Allianz (+ 0,07 Prozent auf 294,20 EUR) und UniCredit (+ 0,14 Prozent auf 40,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 505 538 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 307,720 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,90 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

