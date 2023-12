Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Schlussendlich schloss der STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 4 074,88 Punkten ab. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,089 Prozent auf 4 075,49 Punkte an der Kurstafel, nach 4 071,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 090,69 Punkte, das Tagestief hingegen 4 064,43 Zähler.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,177 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.11.2023, wies der STOXX 50 3 924,69 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.09.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 021,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.12.2022, stand der STOXX 50 noch bei 3 693,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 10,56 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 125,65 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Glencore (+ 1,56 Prozent auf 4,61 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,37 Prozent auf 64,37 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,25 Prozent auf 46,17 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,85 Prozent auf 37,77 CHF) und Rio Tinto (+ 0,80 Prozent auf 56,98 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil GSK (-2,91 Prozent auf 14,19 GBP), AstraZeneca (-2,69 Prozent auf 101,86 GBP), BAT (-2,10 Prozent auf 23,12 GBP), Richemont (-1,89 Prozent auf 121,90 CHF) und BP (-1,73 Prozent auf 4,58 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 68 585 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 401,906 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at