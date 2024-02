Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 machte am ersten Tag der Woche Gewinne.

Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,30 Prozent stärker bei 4 228,10 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,101 Prozent auf 4 219,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 215,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 213,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 228,30 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 12.01.2024, einen Stand von 4 095,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 867,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, mit 3 893,36 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,33 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 250,97 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Glencore (+ 2,39 Prozent auf 3,94 GBP), Bayer (+ 1,94 Prozent auf 28,33 EUR), BASF (+ 1,82 Prozent auf 44,82 EUR), Nestlé (+ 1,46 Prozent auf 96,80 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,40 Prozent auf 406,30 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen AstraZeneca (-2,66 Prozent auf 95,01 GBP), GSK (-2,02 Prozent auf 16,26 GBP), HSBC (-0,75 Prozent auf 6,05 GBP), Novartis (-0,71 Prozent auf 87,68 CHF) und RELX (-0,45 Prozent auf 33,35 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 19 974 045 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 497,466 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 5,05 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,48 Prozent bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

