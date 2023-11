Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start stärker

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent auf 3 900,32 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,031 Prozent auf 3 897,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 898,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 3 895,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 904,31 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 2,87 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 03.10.2023, den Wert von 3 852,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 932,43 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 03.11.2022, bei 3 539,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,82 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. 3 658,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell HSBC (+ 1,51 Prozent auf 6,10 GBP), Glencore (+ 1,41 Prozent auf 4,46 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,18 Prozent auf 58,20 EUR), BP (+ 1,12 Prozent auf 5,04 GBP) und Rio Tinto (+ 1,06 Prozent auf 54,11 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-0,85 Prozent auf 129,02 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,84 Prozent auf 379,70 EUR), RELX (-0,73 Prozent auf 28,68 GBP), AstraZeneca (-0,35 Prozent auf 103,26 GBP) und Unilever (-0,31 Prozent auf 38,90 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 029 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 412,079 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at