Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start in Grün

Der DAX bleibt auch am Donnerstag in der Gewinnzone.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent auf 17 627,38 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,780 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,190 Prozent höher bei 17 634,61 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 601,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 641,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 620,11 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,33 Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 941,71 Punkten gehandelt. Der DAX lag noch am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, bei 16 166,45 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wurde der DAX mit 15 365,14 Punkten berechnet.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,12 Prozent zu. Bei 17 641,24 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Covestro (+ 1,56 Prozent auf 50,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,93 Prozent auf 14,06 EUR), Zalando (+ 0,87 Prozent auf 19,61 EUR), Siemens (+ 0,82 Prozent auf 181,34 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,82 Prozent auf 25,82 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Beiersdorf (-4,14 Prozent auf 132,00 EUR), Bayer (-0,84 Prozent auf 28,32 EUR), Fresenius SE (-0,54 Prozent auf 25,85 EUR), Infineon (-0,39 Prozent auf 33,04 EUR) und Commerzbank (-0,37 Prozent auf 10,83 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 363 957 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,464 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 3,02 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

