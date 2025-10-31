Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende

Mit dem DAX ging es am Freitagabend abwärts.

Der DAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsschluss 0,68 Prozent auf 23 954,45 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,075 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,015 Prozent auf 24 115,31 Punkte an der Kurstafel, nach 24 118,89 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 922,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 119,66 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 1,56 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 880,72 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 24 065,47 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der DAX einen Wert von 19 077,54 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 19,62 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,13 Prozent auf 107,30 EUR), QIAGEN (+ 0,90 Prozent auf 40,76 EUR), Commerzbank (+ 0,80 Prozent auf 31,51 EUR), Merck (+ 0,80 Prozent auf 113,45 EUR) und Airbus SE (+ 0,38 Prozent auf 213,40 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Symrise (-2,26 Prozent auf 71,78 EUR), Allianz (-2,22 Prozent auf 348,20 EUR), adidas (-2,18 Prozent auf 163,80 EUR), Deutsche Telekom (-2,04 Prozent auf 26,89 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 536,40 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 8 773 813 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 257,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Porsche Automobil-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at