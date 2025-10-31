Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste

Am Freitag tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,79 Prozent schwächer bei 23 937,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 917,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 141,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 906,00 Punkten. Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 24 027,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der LUS-DAX 19 094,00 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19,90 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,13 Prozent auf 107,30 EUR), QIAGEN (+ 0,90 Prozent auf 40,76 EUR), Commerzbank (+ 0,80 Prozent auf 31,51 EUR), Merck (+ 0,80 Prozent auf 113,45 EUR) und Airbus SE (+ 0,38 Prozent auf 213,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Symrise (-2,26 Prozent auf 71,78 EUR), Allianz (-2,22 Prozent auf 348,20 EUR), adidas (-2,18 Prozent auf 163,80 EUR), Deutsche Telekom (-2,04 Prozent auf 26,89 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 536,40 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 773 813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 257,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

