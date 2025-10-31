Börse Frankfurt: DAX zeigt sich leichter

Der DAX zeigt sich am fünften Tag der Woche in Rot.

Am Freitag verbucht der DAX um 15:42 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,62 Prozent auf 23 968,51 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,075 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,015 Prozent tiefer bei 24 115,31 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 118,89 Punkten am Vortag.

Bei 23 922,95 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 119,66 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,50 Prozent abwärts. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der DAX 23 880,72 Punkte auf. Der DAX wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, mit 24 065,47 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der DAX einen Wert von 19 077,54 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 19,69 Prozent zu Buche. Bei 24 771,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Merck (+ 1,69 Prozent auf 114,45 EUR), Siemens Energy (+ 0,75 Prozent auf 106,90 EUR), Airbus SE (+ 0,61 Prozent auf 213,90 EUR), QIAGEN (+ 0,46 Prozent auf 40,58 EUR) und Commerzbank (+ 0,45 Prozent auf 31,40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Allianz (-2,22 Prozent auf 348,20 EUR), Hannover Rück (-2,14 Prozent auf 246,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 536,40 EUR), Deutsche Bank (-1,78 Prozent auf 30,58 EUR) und Scout24 (-1,73 Prozent auf 99,55 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 247 553 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 257,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,87 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at