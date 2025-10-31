Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Freitagssitzung im Minus

Der DAX gibt am Freitag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 24 066,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,075 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,015 Prozent schwächer bei 24 115,31 Punkten, nach 24 118,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 063,08 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 119,66 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1,09 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der DAX noch bei 23 880,72 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 065,47 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, lag der DAX-Kurs bei 19 077,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. 18 489,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Merck (+ 0,71 Prozent auf 113,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,62 Prozent auf 90,80 EUR), Beiersdorf (+ 0,59 Prozent auf 92,52 EUR), Commerzbank (+ 0,58 Prozent auf 31,44 EUR) und Continental (+ 0,46 Prozent auf 65,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Deutsche Telekom (-1,35 Prozent auf 27,08 EUR), Scout24 (-0,89 Prozent auf 100,40 EUR), adidas (-0,84 Prozent auf 166,05 EUR), Zalando (-0,73 Prozent auf 24,45 EUR) und Hannover Rück (-0,71 Prozent auf 250,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 620 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 257,150 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at