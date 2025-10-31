Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus

Am Freitag verliert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,60 Prozent auf 23 983,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 141,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 917,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 23 906,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 027,00 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der LUS-DAX 19 094,00 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,13 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Merck (+ 1,69 Prozent auf 114,45 EUR), Siemens Energy (+ 0,75 Prozent auf 106,90 EUR), Airbus SE (+ 0,61 Prozent auf 213,90 EUR), QIAGEN (+ 0,46 Prozent auf 40,58 EUR) und Commerzbank (+ 0,45 Prozent auf 31,40 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Allianz (-2,22 Prozent auf 348,20 EUR), Hannover Rück (-2,14 Prozent auf 246,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 536,40 EUR), Deutsche Bank (-1,78 Prozent auf 30,58 EUR) und Scout24 (-1,73 Prozent auf 99,55 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 247 553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 257,150 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,87 erwartet. Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at