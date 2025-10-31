Schwacher Handel: DAX in Rot

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,40 Prozent auf 24 022,24 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2,075 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,015 Prozent schwächer bei 24 115,31 Punkten in den Handel, nach 24 118,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 981,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 119,66 Zählern.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,28 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 880,72 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, stand der DAX noch bei 24 065,47 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, lag der DAX noch bei 19 077,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 19,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Merck (+ 1,38 Prozent auf 114,10 EUR), Siemens Energy (+ 0,66 Prozent auf 106,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,53 Prozent auf 1 714,00 EUR), Airbus SE (+ 0,42 Prozent auf 213,50 EUR) und Commerzbank (+ 0,32 Prozent auf 31,36 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Hannover Rück (-1,82 Prozent auf 247,60 EUR), Deutsche Telekom (-1,75 Prozent auf 26,97 EUR), Symrise (-1,53 Prozent auf 72,32 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 539,40 EUR) und Allianz (-1,21 Prozent auf 351,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 229 507 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 257,150 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Porsche Automobil-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at