Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt am Mittag nach

Der LUS-DAX gibt heute nach.

Am Freitag fällt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,24 Prozent auf 24 069,00 Punkte zurück.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 977,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 141,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 906,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 24 027,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, stand der LUS-DAX noch bei 19 094,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 20,56 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Merck (+ 1,38 Prozent auf 114,10 EUR), Siemens Energy (+ 0,66 Prozent auf 106,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,53 Prozent auf 1 714,00 EUR), Airbus SE (+ 0,42 Prozent auf 213,50 EUR) und Commerzbank (+ 0,32 Prozent auf 31,36 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Hannover Rück (-1,82 Prozent auf 247,60 EUR), Deutsche Telekom (-1,75 Prozent auf 26,97 EUR), Symrise (-1,53 Prozent auf 72,32 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 539,40 EUR) und Allianz (-1,21 Prozent auf 351,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 229 507 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 257,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Bayer-Aktie weist mit 5,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Porsche Automobil-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

