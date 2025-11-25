EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|EVOTEC SE-Anlage unter der Lupe
|
25.11.2025 10:03:41
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 25.11.2020 wurde die EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,96 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, befänden sich nun 400,641 EVOTEC SE-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2025 gerechnet (5,30 EUR), wäre die Investition nun 2 123,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 78,77 Prozent verringert.
EVOTEC SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 924,64 Mio. Euro. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines EVOTEC SE-Anteils lag damals bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten
|
24.11.25
|EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
18.11.25
|TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX klettert (finanzen.at)
|
17.11.25
|EQS-CMS: Evotec SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.11.25
|EQS-CMS: Evotec SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
17.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SEmehr Analysen
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|5,33
|1,83%