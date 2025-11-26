freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Index im Fokus
|
26.11.2025 09:29:39
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen
Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,21 Prozent auf 3 504,32 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 549,511 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,218 Prozent höher bei 3 504,60 Punkten, nach 3 496,96 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 499,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 517,23 Punkten.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,22 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 3 727,54 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 3 757,15 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Stand von 3 402,82 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 1,97 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 2,70 Prozent auf 17,71 EUR), Nordex (+ 2,33 Prozent auf 26,30 EUR), EVOTEC SE (+ 2,14 Prozent auf 5,63 EUR), Siltronic (+ 2,13 Prozent auf 45,06 EUR) und IONOS (+ 1,82 Prozent auf 27,90 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen PNE (-1,13 Prozent auf 9,61 EUR), ATOSS Software (-1,09 Prozent auf 109,20 EUR), freenet (-0,50 Prozent auf 28,04 EUR), Siemens Healthineers (-0,38 Prozent auf 42,37 EUR) und Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 27,55 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 175 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Mit 7,43 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27