WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Index im Fokus 26.11.2025 09:29:39

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Beim TecDAX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,21 Prozent auf 3 504,32 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 549,511 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,218 Prozent höher bei 3 504,60 Punkten, nach 3 496,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 499,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 517,23 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,22 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 3 727,54 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 3 757,15 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Stand von 3 402,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 1,97 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 2,70 Prozent auf 17,71 EUR), Nordex (+ 2,33 Prozent auf 26,30 EUR), EVOTEC SE (+ 2,14 Prozent auf 5,63 EUR), Siltronic (+ 2,13 Prozent auf 45,06 EUR) und IONOS (+ 1,82 Prozent auf 27,90 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen PNE (-1,13 Prozent auf 9,61 EUR), ATOSS Software (-1,09 Prozent auf 109,20 EUR), freenet (-0,50 Prozent auf 28,04 EUR), Siemens Healthineers (-0,38 Prozent auf 42,37 EUR) und Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 27,55 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 175 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Mit 7,43 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

