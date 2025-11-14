GFT Aktie

17,88EUR 0,46EUR 2,64%
WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601

14.11.2025 07:58:22

GFT SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate seien durchwachsen gewesen, die Restrukturierung laufe, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GFT SE Buy
Unternehmen:
GFT SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,26 € 		Abst. Kursziel*:
-23,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,23%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GFT SEmehr Nachrichten