HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate seien durchwachsen gewesen, die Restrukturierung laufe, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



