GFT Aktie
|17,88EUR
|0,46EUR
|2,64%
WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate seien durchwachsen gewesen, die Restrukturierung laufe, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GFT SE Buy
|
Unternehmen:
GFT SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-23,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,23%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GFT SEmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.at)
|
13.11.25
|ROUNDUP/Kosten für Umbau: Softwareanbieter GFT mit deutlichem Gewinnrückgang (dpa-AFX)
|
13.11.25
|EQS-News: GFT meldet solide Ergebnisse für die ersten neun Monate und bestätigt Prognose 2025 (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: GFT Reports Solid 9M 2025 Results and Confirms Full-Year Guidance (EQS Group)
|
05.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
05.11.25