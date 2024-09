Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester

Am Montag bewegt sich der SDAX um 15:43 Uhr via XETRA 0,19 Prozent höher bei 13 697,48 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,806 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,144 Prozent höher bei 13 690,69 Punkten in den Montagshandel, nach 13 671,02 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 597,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 723,09 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SDAX stand vor einem Monat, am 23.08.2024, bei 13 947,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Wert von 14 473,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, betrug der SDAX-Kurs 12 953,28 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,895 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 940,72 Zählern.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Grand City Properties (+ 3,50 Prozent auf 12,72 EUR), SMA Solar (+ 2,70 Prozent auf 17,88 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,64 Prozent auf 58,40 EUR), JOST Werke (+ 2,44 Prozent auf 44,15 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 2,42 Prozent auf 8,89 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen RENK (-5,11 Prozent auf 21,99 EUR), STO SE (-3,53 Prozent auf 120,40 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-3,21 Prozent auf 3,62 EUR), Deutsche Wohnen SE (-1,74 Prozent auf 25,45 EUR) und Amadeus Fire (-1,62 Prozent auf 91,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 654 642 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 10,281 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,81 erwartet. Die TAKKT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at