thyssenkrupp nucera Aktie
|9,90EUR
|-0,62EUR
|-5,85%
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
thyssenkrupp nucera Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera beim unveränderten Kursziel von 12 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach der starken Kurserholung hätten die Papiere des Wasserstoff-Spezialisten kaum noch Spielraum, schrieb Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Beim "grünen Wasserstoff" laufe man den Erwartungen wegen aufgeschobener Auftragsentscheidungen hinterher. Er stampfte seine Umsatzschätzung für 2025/26 hier um rund 30 Prozent ein./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10,67 €
|
Abst. Kursziel*:
12,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,27%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
09:29
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
21.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
20.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.10.25
|XETRA-Handel: SDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
15.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
15.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der SDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
14.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaAmehr Analysen
|08:44
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|thyssenkrupp nucera Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:44
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.12.24
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.24
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|9,91
|-5,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:12
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:08
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|08:59
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:23
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:42
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:34
|Microsoft Buy
|UBS AG
|07:30
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:28
|adidas Buy
|UBS AG
|07:27
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|07:26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|07:15
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.