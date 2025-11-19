KWS SAAT Aktie
|65,60EUR
|0,30EUR
|0,46%
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
KWS SAAT SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 86 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Agrarunternehmen habe seinen ersten Kapitalmarkttag veranstaltet, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen entsprechend an - auch mit Blick auf den Zwischenbericht der Vorwoche./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65,40 €
|
Abst. Kursziel*:
42,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,77%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
