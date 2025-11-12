KWS SAAT Aktie
|66,60EUR
|2,70EUR
|4,23%
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
KWS SAAT SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz schrieb in seiner ersten Reaktion am Mittwoch von einem durchwachsenen Start des Saatgutproduzenten in das Geschäftsjahr 2025/2026. Negative Effekte bei den Volumina und Preisen hätten den Umsatz belastet. Positive Einmaleffekte hätten hingegen das operative Ergebnis (Ebitda) angetrieben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,50 €
|
Abst. Kursziel*:
29,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,13%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
07:00
|EQS-News: KWS publishes results for the first quarter 2025/2026 and confirms forecast (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: KWS veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2025/2026 und bestätigt Prognosen (EQS Group)
|
11.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaAmehr Analysen
|09:44
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|29.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:44
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|29.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:44
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|29.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|29.07.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|08.10.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|66,70
|4,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:36
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|10:08
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:58
|KSB Buy
|Warburg Research
|09:56
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|09:44
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|09:42
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:41
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:37
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|09:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|09:21
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:04
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:04
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|08:24
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08:23
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|08:23
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:08
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|07:47
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|07:47
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|07:45
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07:45
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|07:29
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06:44
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.