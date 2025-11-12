KWS SAAT Aktie

12.11.2025 09:44:05

KWS SAAT SECo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz schrieb in seiner ersten Reaktion am Mittwoch von einem durchwachsenen Start des Saatgutproduzenten in das Geschäftsjahr 2025/2026. Negative Effekte bei den Volumina und Preisen hätten den Umsatz belastet. Positive Einmaleffekte hätten hingegen das operative Ergebnis (Ebitda) angetrieben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66,50 € 		Abst. Kursziel*:
29,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,13%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

