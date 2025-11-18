KWS SAAT Aktie

WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

18.11.2025 15:36:19

KWS SAAT SECo Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach einem Kapitalmarkttag auf "Add" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die wichtigsten Erkenntnisse bestätigten seine positive Einschätzung des Saatgutherstellers, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben einer erhöhten Dividendenausschüttung erwähnte er die Strategie, um langfristiges, profitables Wachstum zu erzielen. Im Aktienkurs seien die meisten mittelfristigen Ziele aber schon berücksichtigt./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 14:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
65,00 € 		Abst. Kursziel*:
12,31%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
65,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

