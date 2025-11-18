KWS SAAT Aktie
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach einem Kapitalmarkttag auf "Add" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die wichtigsten Erkenntnisse bestätigten seine positive Einschätzung des Saatgutherstellers, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben einer erhöhten Dividendenausschüttung erwähnte er die Strategie, um langfristiges, profitables Wachstum zu erzielen. Im Aktienkurs seien die meisten mittelfristigen Ziele aber schon berücksichtigt./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 14:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
65,00 €
|
Abst. Kursziel*:
12,31%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
65,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
