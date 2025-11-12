KWS SAAT Aktie
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Add" belassen. Der Saatguthersteller habe zwar beim Umsatz enttäuscht, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) aber habe positiv überrascht./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:58 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
