KWS SAAT Aktie

65,60EUR -0,50EUR -0,76%
KWS SAAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 16:13:01

KWS SAAT SECo Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Saatgutherstellers sei solide verlaufen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den sorgfältigen zweiten Blick beinhalte das "kleine Eröffnungsquartal keinen Aufreger"./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
65,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
65,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaAmehr Nachrichten