KWS SAAT Aktie
|65,60EUR
|-0,50EUR
|-0,76%
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
KWS SAAT SECo Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Saatgutherstellers sei solide verlaufen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den sorgfältigen zweiten Blick beinhalte das "kleine Eröffnungsquartal keinen Aufreger"./rob/ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
65,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
65,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
12.11.25
|ROUNDUP: KWS Saat büßt Umsatz ein - Verlust sinkt dank Spartenverkauf (dpa-AFX)
|
12.11.25
|EQS-News: KWS veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2025/2026 und bestätigt Prognosen (EQS Group)
|
12.11.25
|EQS-News: KWS publishes results for the first quarter 2025/2026 and confirms forecast (EQS Group)
|
11.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)