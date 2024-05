Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,46 Prozent fester bei 37 988,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,158 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,38 Prozent höher bei 38 337,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 37 815,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 37 992,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 37 780,54 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,768 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 01.04.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 566,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.02.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 519,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.05.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 051,70 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,724 Prozent aufwärts. Bei 39 889,05 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Johnson Johnson (+ 4,53 Prozent auf 151,14 USD), 3M (+ 2,50 Prozent auf 98,92 USD), Amazon (+ 1,71 Prozent auf 178,00 USD), Boeing (+ 1,63 Prozent auf 170,58 USD) und Microsoft (+ 1,30 Prozent auf 394,39 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Nike (-1,92 Prozent auf 90,49 USD), Chevron (-1,23 Prozent auf 159,29 USD), Home Depot (-0,86 Prozent auf 331,35 USD), American Express (-0,85 Prozent auf 232,04 USD) und Caterpillar (-0,76 Prozent auf 332,03 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 741 034 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2,807 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,63 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,79 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

