Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Intel-Investition
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: Hätte sich eine Intel-Investition von vor 10 Jahren bezahlt gemacht?
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Intel-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 291,036 Intel-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.11.2025 10 040,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,50 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,41 Prozent angewachsen.
Intel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 164,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten
|
17.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
10.11.25