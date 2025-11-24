NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: Hätte sich eine Intel-Investition von vor 10 Jahren bezahlt gemacht?

Bei einem frühen Intel-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Intel-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 291,036 Intel-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.11.2025 10 040,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,50 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,41 Prozent angewachsen.

Intel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 164,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at