17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 5 Jahren verloren
Intel-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Intel-Papier bei 45,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,964 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (35,52 USD), wäre die Investition nun 780,14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21,99 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 168,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
