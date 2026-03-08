3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|
08.03.2026 07:01:06
Ausblick: 3D Systems präsentiert Quartalsergebnisse
3D Systems lädt am 09.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,093 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte 3D Systems noch -0,250 USD je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll 3D Systems in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 98,0 Millionen USD im Vergleich zu 111,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,453 USD, gegenüber -1,940 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 378,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 440,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
