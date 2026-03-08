3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

08.03.2026 07:01:06

Ausblick: 3D Systems präsentiert Quartalsergebnisse

3D Systems lädt am 09.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,093 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte 3D Systems noch -0,250 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll 3D Systems in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 98,0 Millionen USD im Vergleich zu 111,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,453 USD, gegenüber -1,940 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 378,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 440,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 1,68 -3,55% 3D Systems Corp.

